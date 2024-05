Laupäeval kell 11 algab Päri lennuväljal Viljandi valla mudilaste laulu- ja tantsupidu. Sel päeval aetakse lennukid angaarist välja, et lapsed saaksid nendega lähemalt tutvuda.

Laupäeval on Päri lennuväljal Viljandi valla mudilaste laulu- ja tantsupidu. See on aastaid tagasi alguse saanud traditsioon, mis valdade liitumise järel taaselustati.