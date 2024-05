Mai esimesel pühapäeval said järjekordsed Sakalamaa Angerja ujumissarja üldvõitjad välja kuulutatud, kui seljataga oli viimane, viies etapp. Lõppes sari sealsamas, kust oli pihta hakanud – Suure-Jaani Tervisekojas –, ning arvud annavad aimu, kui menukaks on see osutunud.