Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas põhiprogrammi esinejad

Festivali pealik Ando Kiviberg ütles, et selle aasta artistide nimekiri ei jää alla eelmise aasta omale. "Esinejate geograafia on isegi laiem. Mul on isiklikult hea meel, et meil õnnestub Šotimaalt kohale tuua Rura ja päris ehtne bluegrass‘i bänd Nashville‘ist – Midnight Ride. Väga maitsekaid üllatusi ja meeldivaid kogemusi tuleb veel Ghanast ja mujalt," rääkis pealik.