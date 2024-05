Heimtali muuseum alustas uut hooaega

4. mail muuseumi rahvamajas avatud näitus "Üks vägi" tutvustab 15 Anu Raua stipendiumi laureaadi loomingut. See on lõppakord aastale, millega oleme tähistanud armastatud tekstiilikunstniku Anu Raua 80. sünnipäeva. Näitusel saab uudistada valikut Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia praeguste ja kunagiste tudengite põnevast loomingust.

Need üliõpilased on teiste seast esile tõusnud tänu sellele, et on Anu Raua eeskujul silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega. Stipendiaatide hulgas on kultuuripärandi loovrakenduste, rahvusliku metallitöö, ehituse ja tekstiili eriala esindajaid. Kuidas nad kõik küll omavahel kokku klapivad? Vihjeks on austus esivanemate loomingu vastu, huvi seda uurida ja julgus lasta oma mõttel kunagi loodut edasi arendada.