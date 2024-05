Elektrilevi investeerib liinihooldusesse rohkem kui kunagi varem

"Tööde tulemusi on juba näha ja kindlasti soovime jätkata, siiski on selge, et tööde tempo hoidmiseks peame leidma lisaraha. Kõige suurem fookus on liinikoridoride laiendamisel, mis on väga oluline tegevus rikete vähendamiseks ja teenuse kvaliteedi parandamiseks," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.