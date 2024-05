Jaanuaris selgus, et 14 aastat tagasi Kalmetu koolis ettevõetud ehituse kvaliteet oli allapoole igasugust arvestust, ja seetõttu peab vald praegu loobuma suurest euroabist. Abi on aga vaja sellepärast, et küttearved on suured, aga ruumid ikka jahedad. Muidugi on jahedad, kui maja on külmasildu, soojustamata seinu ja kehvi aknaid täis.