VEEBIPOLITSEINIK ELERIN TETSMANN Leidub neid, kes pole petukõnedest või õngitsussõnumitest kuulnud ööd ega mütsi

Kahtlust oli minu poole pöördunud inimeses tekitanud see, et postitus oli anonüümne ning kui ta teema algatajaga ühendust oli võtnud, oli too palunud raha kanda oma alaealise lapse kontole. Minule kirjutas see inimene palvega politseil olukorda kontrollida, sest kui õnnetu noor ema sülelapsega tõesti hätta on jäänud, tuleks appi mina kohe ja suuremate jõududega.