Pole mõtet luua või muuta korda, kui ei ole korrapidajaid. Korra loomisele või muutmisele peab eelnema põhjalik analüüs, kas see on majanduslikult mõttekas või annab ühiskonnale ehk teistmoodi kasu. Tasuliste bussiliinide juurde naasis riik selleks, et saada transporti lisaraha. See aga, kui jääda lootma, et see lisaraha tuleb ilma kontrolörideta, tähendab ausate ja heade inimeste nörritamist. Kui bussis sõidavad koos inimene, kes selle eest maksab, ja see, kes peaks maksma, aga ei maksa, tunneb end rumalana tõenäoliselt ikka pileti ostnu.