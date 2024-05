Kas läheme jalutama või hoopis kõndima? Kas neil sõnadel on üldse vahet? Tänapäeval, kui suurel osal inimestest on sammulugejast kell käe peal, võiks see vahe ju sisse tulla. Kui omal ajal käidi jalutamas, siis nüüd, tundub, on see tegevus asendunud kõndimisega.