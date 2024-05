INTERVJUU Regionaalminister Piret Hartman: huviharidus on viimane koht, mille kärpimise kallale minema peaksime

Pärast kohtumist Sakalale antud usutluses rääkis vastne regionaalminister, et kuigi kohtumine oli sõbralik, võtab ta omavalitsusjuhtidelt Tallinna kaasa muremõtteid. Kärpeid on vaja, enam ei ole aga võimalik omavalitsusi õhemaks lihvida, sest muidu tuleb hakata teenuseid ära jätma. Ühistranspordi kohta märkis minister, et olgu see siis tasuline või tasuta, eelkõige peab buss inimeseni jõudma.