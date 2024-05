KAIRI KÄRNER Regionaalpoliitika ja maagümnaasiumid – kas esimese või kolmanda järgu teemad?

Põhja-Sakala vallavolinik Priit Toobal kirjutas eelmise nädala Sakala arvamusloos, et 20 aastat on püütud Suure-Jaani gümnaasiumi kordategemiseks rahastust leida. See on kirjas olnud arengukavast arengukavasse ja eelarvestrateegiast eelarvestrateegiasse. Samad sõnad võiks öelda Tarvastu gümnaasiumi kohta. Investeeringute vajadus ja maht on aga sedavõrd suured, et valdadel on puudunud võimekus ning riigil huvi.