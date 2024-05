GALERII Äärmuslik päikesetorm kattis taeva võimsate virmalistega

NOAA teatas, et äärmuslikud, G5 taseme tingimused jõudsid Maale kell 18.54 Ühendriikide idaranniku aja järgi, mis on meie ajast viis tundi taga. Geomagnetiline torm kestab tõenäoliselt kogu nädalavahetuse. Ameti kosmoseilmakeskus on täheldanud vähemalt seitset päikesepurset, mille mõjud reedest pühapäevani Maale jõuavad.