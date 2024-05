Karksi-Nuia lasteaia direktor Katrin Kivistik ütles, et see on selle lasteaia algatatud igakevadine traditsioon, et väärtustada lastega koos veedetavat aega ja liikumist ning samas tunda rõõmu laste toredatest etteastetest. Ühtlasi on see võimalus teha lasteaedadel koostööd.