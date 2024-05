"Oleme kava koostades püüdnud kaasata linna huvikoolide noori, et suur osa saaks esineda ega oleks nii, et on kaks esinejat ja kõik," lausus Sakala keskuse emadepäeva kontserdi korraldaja Rita Pomber. Kui kõikide lavale astuvate kollektiivide esinejad kokku lugeda, võib öelda, et esinema tuleb sadakond last ja noort. Nagu Pomber lausus, siis see mõte kõnetas teda juba kohe algul, et esinevaid noori oleks võimalikult palju.