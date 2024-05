Looduskaitsekuul viiakse huvilised matkama

«Kolm tundi oli väsitavat tegevust, aga ilm ja seltskond olid väga mõnusad,» lausus ta. «Nüüd on Meiekose rada hõlpsasti läbitav ja registreerimine näitab, et sel nädalal samal rajal toimuv matk on juba tunduvalt populaarsem.»



Matkad on Aaviku sõnul kavas igal juhul, sest pole ju halba ilma, vaid sobimatu riietus. Pealegi on tema kinnitusel ka vihmasel ilmal oma pluss: õitsva looduse lõhnad tunduvad siis intensiivsemad.



Ees ootav 18. mai matk erineb ülejäänutest selle poolest, et siis ei kõnnita mitte mööda matkarada, vaid liigutakse luhal ning üsna niiske metsa all. Nii peab igaüks arvestama, kas see on talle jõukohane.



Aavik toonitas, et oodatud on igas vanuses inimesed. Kõik matkad lõpevad RMK lõkkekohtades. «Võileivad või piknikukorv tasub endal kaasa pakkida, sest värskes õhus tekib hea isu, kuid poode Soomaal ei ole. Matkad on tasuta,» lisas ta.



Matkadele saab registreeruda veebilehel loodusegakoos.ee.