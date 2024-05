Kevad on rohenäppudele istutamise ja külvamise aeg. Paljudele on potipõllundus lemmikhobi, samas tasub sellega tegeleda kõigil, kel vähegi võimalik. Endale ise toitu kasvatades on võimalik väetiste ning umbrohu- ja kahjuritõrjevahendite tarvitamises järge pidada ja niiviisi keha turgutav toit saada.