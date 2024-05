PRIIT TOOBAL Tähelepanematus või saamatus jättis meie valla kergliiklusteest ilma

Otsuses seisis, et vallavalitsus küsib Riigi Tugiteenuste Keskuse meetmest «Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse» 500 000 eurot ning positiivse rahastusotsuse puhul garanteeritakse sellele poolele miljonile lisaks vallalt endalt kuni 314 672,14 eurot – summa sisaldab ka viie protsendi ulatuses võimalikku ehituse kallinemise kulu. Omafinantseeringu katmiseks andis volikogu põhimõttelise nõusoleku vajadusel ka laenu võtta.

Vallavalitsus esitaski rahataotluse. Et seesuguse taotluse kokkupanemine ja sellele eelnev töö on mahukas ning vallavalitsuses pole juba mitu kuud arendusspetsialisti ametis olnud, otsustati need tööd tellida väljastpoolt maja. Projekti koostamine maksis 3050 eurot. Projekti juhtimise lubas vallavanem Karel Tölp oma õlule võtta.