Äsja likvideeritud sõimekohtade defitsiit võib uuel aastal tagasi tulla

Ees ootavaks õppeaastaks on sõimerühmakohtade jaotamine abilinnapea Are Tintsi sõnul juba alanud. Esimesed vanemad on teate saanud ning kohad kinnitatakse kahe järgmise nädala jooksul. Uuel õppeaastal on linna lasteaedades 15 sõimerühma 218 lapsele ning praeguseks on täidetud 105 kohta, seejuures on arvesse võetud juba sõimerühmas käivad lapsed ja juba väljajagatud kohad.