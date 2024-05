Taibukad pugesid kostüümi ja süüvisid tuumaenergiasse

«Oleme Fermi Energias viimaste aastate jooksul panustanud väga palju inimeste teadlikkuse parandamisse ja noorte harimisse. Rõõm on tõdeda, et järjest kasvab ka noorte huvi energeetika ja tuumaenergeetika vastu,» rääkis Krigul. «Siinkohal on oluline roll õpetajatel ja teistel eestvedajatel, kes otsivad võimalusi, et noorte silmaringi avardada ja tavapärasele õppetööle vaheldust pakkuda. Teaduspäev tõestas taas, et ka Viljandi noored on inseneeria ja energeetika valdkonnast huvitatud ning tulevases tuumajaamas meil spetsialistidest, inseneridest, tehnikutest ja teistest töökätest puudust ei tule.»