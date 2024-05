Viljandi folgifestival kogub peoala kujundamiseks plastist joogikõrsi

Pärimusmuusika festivali kunstnik Triin Amur sai plastist joogikõrte kasutamiseks tõuke sellest, et Euroopa ühekorraplasti direktiivi ülevõtmisega Eesti õigusesse on tänavu 1. jaanuarist avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu.

"Ma olen juba mõnda aega mõelnud, mis saab nendest kasutamata kõrtest, mis jäävad koduse rohepöörde tõttu või ka kohvikutes ja restoranides seisma, sest paljud on läinud juba korduskasutatavatele üle. Kahju oleks, kui need lihtsalt prügikasti rändaks," märkis Amur.

Festivali pealik Ando Kiviberg avaldas heameelt, et kunstilise kujunduse meeskond leiab üha uusi võimalusi, kuidas esinemispaiku ja lavasid dekoreerides kasutada ära materjale, mis muidu võiks koormata Eesti jäätmesüsteemi ja prügilaid. "Säästlik mõtlemine on heaperemehelik majandamine ning omane eesti talupojakultuurile iidsetest aegadest saati," lausus Kiviberg.

Nagu eelmistel aastatel tarvitatakse festivalil ainult korduskasutatavaid nõusid ja inimesed on festivalialale väga oodatud ka oma söögiriistadega, mida saab pesta nõudeloputuspunktis. Traditsiooniliselt on avatud joogiveepunktid, kus saab oma pudeli või topsi tasuta puhta kraaniveega täita. Tekkivaid jäätmeid kogutakse festivalil liigiti ning abiks on vabatahtlikud rohesaadikud.