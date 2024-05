GRETE ARRO Noored peegeldavad meie enda käitumist meile tagasi

Selle põhjusi me lõpuni muidugi ei tea, ent näib, et sel ajal kui osa ühiskonnast loodab kliimamuutuste vastutust üha edasi veeretada ja usub, et tulevased põlvkonnad tegelevad vigade parandusega, näitavad ­uuringud kainestavat pilti: noored peegeldavad meie enda käitumist meile tagasi.

Täpsemalt peegeldavad noored end ümbritsevat keskkonda ja see on pigem ootuspärane. Inimesed õpivad eri viisidel ning üks viis on õppida täiskasvanute hoiakuid ja käitumist jäljendades. Selleks et senisest mentaliteedist või käitumismustrist välja murda, on vaja suurt lisapingutust, sageli aga pole noored teistsuguse maailmapildiga isegi kokku puutunud.