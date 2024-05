Viljandi võrkpallitüdrukud tõid Leedust Baltimaade meistri tiitli

Viljandi võrkpallitüdrukute peatreeneri Merle Keerutaja sõnul sai mullune pronks kuldmedali vastu vahetatud ning rõõm on suur. «Vastased olid tugevad ja igas mängus pidi ikka vaeva nägema. Aga nad nägid seda vaeva rõõmuga,» rääkis ta. «Neil seda pealehakkamist jätkus. Isegi kui kaotusseisus olime – esimeses mängus kohe jäime 5:10 taha –, saime järjest ässasid ja tulime mängu tagasi. Tublid, et nad sealt jälle lõpuni võitlesid.»

Nagu Keerutaja nentis, ei lähe neil mängijatel ebaõnne korral nina norgu. «Me teame, et kui vastane võib saada viis-kuus punkti järjest, siis võime meie ka need punktid saada – mäng on ju ühesugune mõlemale poolele. Sellele võistkonnale on hästi iseloomulik, et mängijad ei jää passima: kui võimalus antakse, haaravad nad sellest kinni ja suruvad ennast peale.»