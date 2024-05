Veekeskust me Viljandis lähiajal ei saa ja majandus kipub kiratsema. Ei midagi uut siin päikese all. Mõned asjad peavad maailmas aga ka edenema. Viljandi uue haiglahoone fassaad on mitmest küljest juba hästi nähtav, sest tellingud on kadunud ning seeski on jõutud esimeste viimistlustöödeni.