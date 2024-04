«See oli palju väljakutseid pakkuv elamusterohke ja huvitav aasta,» võtab Liivson selle aja kokku ja nendib, et kui talle tehti ettepanek Mulgimaa maitsete aasta projekti eest vedada, ei kujutanud ta ette, et see just nõnda välja kukub. Projekt tõi korraldajale palju avastamist ja uusi tuttavaid ning näitas üldsusele korraldaja võimekust.