Plaanis on näidata järgmise aasta Eesti riigieelarve puudujääki kolme protsendi mahus ehk siis selle piiri juures, mis on Euroopale veel vastuvõetav. Tegelik puudujääk on üle viie protsendi, aga sellega pole riik isegi rahul. Kavas on eelarve tasakaalu saada ning Euroopale tahetaksegi seda lootust tõsiasja pähe esitada. Lootus defitsiiti kahandada ja vale tõeks pöörata põhineb aga suuresti meetmetel, mille kasutuselevõtt ei pruugi õnnestuda.