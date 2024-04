"Meie bänd sündis 2020. aastal, kui plaanisime Oslos ühel tudengite folgifestivalil anda kontserdi, soovides pärimusmuusika oma tavakontekstist võimalikult kaugele viia. Otsustasime mängida folkrokki. Kontsert jäi COVID-i tõttu küll ära, kuid jäime edasi tegutsema," rääkis Gangari juhtfiguur Mattias Truell Thedens. "Välismaa kuulajatele teeb meid põnevaks asjaolu, et nad ei ole kuulnud norra Hardangeri viiulit ja meie meloodiad on teistsugused. Muidugi meeldiks meile väga, kui tänu meile hakkaks keegi norra pärimusmuusikast huvituma, aga lõpuks on meie eesmärk teha publikule hea pidu."