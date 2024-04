PRIIT TOOBAL ⟩ Võhma endisest linnavalitsuse hoonest peab saama kogukonna teenuskeskus

Maja teisel korrusel on Võhma muuseum, mis on avatud igal aastal Võhma linna päevade ajal ja kuhu muul ajal pääseb üksnes kokkuleppel. Ülejäänud kabinetid ja suured garaažid on kasutuses sotsiaalosakonna laona või kehva seisukorra tõttu kasutuskõlbmatud.