"Peame veel oma kaitset parandama," rääkis Viljandi HC kapten Kristo Voika. "Kui sel väljakupoolel õnnestud, siis on rünnakul lihtsam. Üritame hoida keskendumist samal tasemel ning veidike osavamalt olukordi realiseerida. Ainus asi, mis on kindel, on see, et ega kehrakad neid pronkse meile lihtsalt ei loovuta."