KARMEN JOLLER ⟩ Kui palju maksab juhtimine? Aga demokraatia?

Sest tegelikult tahaks tööd teha, mitte rahva raha raisata. Riigikogu aastaeelarve on 35 miljonit eurot. 2024. aastal on 254 tööpäeva. See tähendab, et kui «labidaga lüüa», on riigikogu ühe tööpäeva hind 137 795 eurot, ümardame selle 138 000 euro peale.