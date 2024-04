Kas kaardiga saab maksta? Paljudes kohtades saab, aga on ka neid ärisid, mis arveldavad ainult sularahas.

Viljandi üks vanemaid söögikohti Tegelaste Tuba oli aastakümneid linlaste hulgas tuntud muu hulgas selle poolest, et kaardiga seal maksta ei saanud. Ehkki eelmisel nädalal otsustas Tegelaste Tuba ainult sularahaga arveldamise reeglist lõpuks loobuda, ei tähenda see kaugeltki, et kaardimaksetest keelduvaid teenindusasutusi Viljandis rohkem poleks.