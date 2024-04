Tantsunädala üks korraldajaid Anu Sööt märkis, et kuigi järgmisel aastal saab tähistada ümmargust tähtpäeva, pole korraldajad numbritele kunagi ülemäära tähelepanu pööranud. "Me pole kunagi oluliseks pidanud numbrite lugemist ja oleme omavahel isegi nalja visanud, et võiks öelda, et on 75. tantsunädal," rääkis ta. "Aga tõsi, me avastasime: järgmisel aastal ootab ees juba 20. festival. Kes teab, ehk jääb see viimaseks. Aga võib-olla ei jää ka. Festivali tegemine ei ole meie jaoks kohustus, vaid ainult rõõm."