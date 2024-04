Samuti on kullerite töö tavapärasest keerulisem Viljandimaal. Omniva meediasuhete juht Reelika Lepp ütles, et Viljandimaal on kullerite töö raskendatud Põhja-Sakala vallas, eriti Suure-Jaani ja Võhma kandis. "Seal on täna kanne osaline, mis tähendab, et mingi hulk jääb homseks. Ka mujal võib tõrkeid esineda, väga täpset infot on praegu keeruline jagada."