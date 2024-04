Otsesõnu osaühingu Aqva Hotels seaduslik esindaja Raivo Tamm kirjas ühtegi vekslit välja ei anna. Ainus selge lubadus on, et omanik ehk Aqva Hotels teeb kõik endast oleneva, et ehitust saaks 1. septembril alustada. Tamm selgitab, et ehituseks vajalikud hinnapakkumised on küll võetud, aga rahastusallikas on endiselt ebaselge.