Aga selleks, et noored pered oleksid valmis lapsi üles kasvatama, tuleb neile luua pikaajalised ja püsivad tingimused, mis kinnitaksid, et lapsed on sellesse riiki või kogukonda ooda­tud. Uuringud on näidanud, et peredele lihtsalt raha kättejagamine on sellest aspektist marginaalne meede. Oluliselt rohkem tekitavad kindlustunnet lastega arvestav infra­struktuur ja teenuste kättesaadavuse tagamine.