Selliste sõnadega ulatati mulle mõni päev enne ametlikku esitlust poest Kiileri teine raamat, milles eradetektiiv Paul Johnson seikleb mööda 1961. aasta väljamõeldud Viljandit. See Viljandi on nagu päris ja samas pole seda üldse, sest selles on loodud maailm, kus Eesti on suutnud pärast teist maailmasõda iseseisvust säilitada. Kes, kuidas ja millistel tingimustel sõja võitis, pole senistest raamatutest selgunud, igal juhul on Eesti vaba ja demokraatlik. Viljandi pole aga lihtsalt üks väikelinn keset Eestit, vaid Eesti Las Vegas. Elu seal õilmitseb ning on rikkam ja säravam kui mujal Eestis.