TEATRIARVUSTUS ⟩ Magedad naljad on teil, härra Maasik!

Peep Maasiku lavastust läksin vaatama suurte lootustega. Isegi mitte niivõrd tõsise teatrielamuse ootuses – oli ju teada, et see ei ole tõsine tükk, vaid pila riigikogu töö arvel. Viimati mainitu on viimastel aastatel tõepoolest olnud pehmelt öeldes üllatusterohke, pakkunud lõuapoolikutele ohtralt materjali vaimukusteks. Riigikogus on alalõpmata anekdootlikke situatsioone, mis just nagu kutsuksid selle üle nalja viskama. Kuid … Nalja võib ja tuleb sellistel teemadel teha, aga ikka nii, et see ei muutuks ilkumiseks, muidu hakkad kahtlema, kas naljategijad ise on ikka targemad kui nalja põhjustajad. Ma ei söanda end Eesti viimase aja stand-up-komöödiatega kursis olevaks pidada, kuid aastaid tagasi nähtud Piret Krummi ja Katariina Tamme kava oli küll nauditav. Ka poliitilise nalja koha pealt Eesti teatril on, mille üle uhkust tunda. Seesugust mäletan mina Toomas Kalli ja Eino Baskini Vanalinnastuudio "Prügikasti" kavadest.