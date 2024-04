Viljandimaa ettevõtetes sai mullu igal nädalal keskmiselt kaks töötajat vigastada

2023. aastal registreeriti Eestis 3313 tööõnnetust, neist Viljandimaal 103. See tähendab, et igal nädalal sai kaks töötajat vigastada. Õnnetusi juhtus küll aastatagusega võrreldes 15 võrra vähem, kuid see võib olla ka majanduse jahenemise tulemus. Peale selle ei ole teada, kui paljud tööõnnetused vaikiti maha.