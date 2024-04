GALERIID ⟩ Eesti õigeusu kirik võitleb Stalini elustatud Moskva patriarhaadiga

Eestis tegutseva Moskva õigeusu kiriku pea patriarh Kirill eitas 27. märtsil Eesti riiklust, kuulutas mandunud lääneriikidele, sealhulgas Eestile püha sõja ja kinnitas, et Vene maailm taastatakse aladel, kus Vene impeerium on varem laiunud. Eesti kaitsepolitsei nendib, et Moskva õigeusu kirik on üks väheseid Venemaa mõjutustegevuse hoobasid, mida rahvusvahelised sanktsioonid ei ole seni otseselt puudutanud.