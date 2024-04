Rekonstrueerimise hirmus paneb omanik müüki tühjalt seisva korteri, mitte kodu

Viljandi Arco Vara büroo vanemmaakler Anna Volmer Raud ning Lahe Kinnisvara Viljandi esinduse juht ja kutseline varahindaja Karin Lapp ütlesid, et nemad ei ole seesugust suundumust märganud ning see, kui laenu hirmus korter müüki otsustatakse panna, on pigem üksikjuhtum.