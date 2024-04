Pestoarmastajad teevad Soomaal karulaugule karuteene

"Me peame rääkima karulaugust," seisab Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse Facebooki postituses, kus on kirjas, et juba levib teateid karulauguhooaja algusest. "Tõsi, see taim sirutab oma lehti enne puude lehtimist päikese poole selleks, et fotosünteesiga toota endale toitaineid. Toitained peab ta panema sibulasse ja seemnetesse, et järgmisel aastal edasi elada ja paljuneda."