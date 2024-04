Oiu sadama pidajad tahavad elustada siseveeliikluse ja koguvad paiga ajalugu

Priit Kallas rääkis, et esimene tegutsemisaasta Oiul möödus vaikselt: üritati tunnetada, mis see Oiu sadam üldse on ja kes seal käima peaks, ning sellega koos tekkisid selgemad plaanid, mida järk-järgult ellu viima hakatakse.

Nagu ütles Kallas, on eesmärk on elustada sisemaine veeliiklus. "Kui rannikuäärsed sadamad meil kõik juba elavad, seal käib melu ja liiklus, siis meile tundub, et need siseveteäärsed sadamad on natuke närtsinud ja ajale jalgu jäänud. Oiu sadam võiks olla selline teekonna algus või lõpp, sealt võib sõita paadiga sadu kilomeetreid mööda Võrtsjärve, Emajõge, Peipsit ja Lämmit ..."