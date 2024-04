MARKO SUURMÄGI ⟩ Kas riigiteater toetab riigi rahaga hangeldajaid?

Kell kukkus. Ostja ei pööranud isegi tähelepanu, kus need kohad saalis asuvad. Klõps, klõps, tasumise koht, ja siis ilmus ekraanile kiri, et vabu kohti ei ole, piletid on välja müüdud. Kogu protsess ei saanud kesta kauem kui kolm sekundit.