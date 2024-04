Alates 15. jaanuarist tohib Viljandi turu parklas tasuta parkida kaks tundi ja seejärel tuleb auto mujale viia, et teistele ruumi teha. Trahv parkimiskorra rikkumise eest on Viljandis praegu 20 eurot. Tulevikus see ilmselt tõuseb, kui Eestis trahvimäärad kasvavad. Kolme kuuga on turu parklas tehtud enam kui 400 trahvi, mis moodustab linnas tehtutest enamiku.