Märtsi keskel langetas Viljandi linnavalitsus otsuse, et sel aastal rahanappuse tõttu lambaid lossimägedesse ei tule. Lambakasvataja tegi aga varasemast soodsama pakkumise, linnavalitsus mõtles ümber ja suveks on lambad uuesti linnarahva rõõmuks Ranna puiestee äärsel nõlval platsis. Neid tuleb küll vähem, ent päris ilma me nendest ei jää.