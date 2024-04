"Tuleb sellest olemasolevast nüüd võtta maksimum. Nii on. See on selle sportmängu ilu ja valu ja mõnu," nentis Viljandi HC väravavaht Rasmus Ots päev pärast Eesti käsipallimeistrivõistluste poolfinaalseeria kolmandat, otsustavat vaatust, kus sai selgeks, et Viljandi meeskond mängib tänavu pronksile.