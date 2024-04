Reedese Sakala artiklis olnud väide, et vaid Viljandi linnavolikogus on kasutusel hübriidistung, ei vastanud tõele, sest ka Põhja-Sakala volikogus saab osaleda veebi kaudu. Programm on seal aga teine ning volikogu liikme võimalused ahtamad.