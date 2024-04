Kitzbergi gümnaasium puhus öökoolile uuesti elu sisse

Gümnaasiumi huvijuht Hanna-Lauren Loit ütles, et kella poole seitsmest keskööni oli kõikidel VII–XII klassi õpilastel võimalik saada uusi teadmisi väjaspool õppeprogrammi. Enne koroonat oli öökool pikaajaline traditsioon, mille kooli õpilasesindus nüüd, viis aastat hiljem, uuesti elustas.

Enne peaesinejat esitas koolile oma räpiloomingut XI klassi õpilane Rivo Allsoo, esinejanimega Rasso, kellel see oli esimene avalik esinemine. Öökooli avas peaesineja, noorte seas tuntud sisulooja, õhtujuht ja muusikaline koomik Andreas Melts. Ta rääkis lugusid oma teekonnast sisulooja tegevuseni, õpingutest välismaal, rahatarkusest ja investeerimisest. Melts julgustas noori kuulama oma sisetunnet, katsetama ja tegutsema oma südame järgi.

Jaanus Viese arutles õpilastega, mida teha, et olla vaimselt heas vormis, Kauri Kaljuste ja Liis Särg tutvustasid projektijuhtimist rahvusvahelisel areenil. Teet Torim, kes on ühtlasi Karksi-Nuia gümnaasimi vilistlane, avas tehisintellekti rakendusvõimalusi ning rääkis õpilastele, kuidas see enda kasuks tööle panna. Tauri Tallermaa keskendus mälu, keskendumise ja nutikalt õppimise tehnikatele. Mihkel Keldoja viis läbi crossfit-treeningu, Erkki Kubber jagas nõuandeid tarkade rahaliste otsuste tegemiseks ning Monika Peeboga sai arutleda toidu teemadel ning koos teha maitsev ja tervislik hommikusöök.