Repliik ⟩ Ka poliitik on inimene

Kui näiteks persoon A oli kindlalt veendunud, et kõiges halvas on süüdi B, siis B omakorda väitis, et tema teeb kõike hästi ja süüdi on hoopiski A, kellest alates hakkas elu allamäge veerema. Sama agaralt või veidi vaoshoitumalt õigustasid oma nägemust ka C, D, E ja F. Ja mulle jäi tunne, et kõneleja arvates olid süüdi ikka vastasleeri esindajad.