Üle 35 aasta tegutsenud Viljandimaa invaühing kustutati äriregistrist tänavu veebruaris, sest ei olnud suutnud ka kolme kuu jooksul pärast hoiatuse saamist esitada majandusaasta aruannet. Esitamata on see seniajani, aga esimesest päevast alates ühingu töö korraldamise ja juhtimise juures olnud Krista Neeringu sõnul on asi lihtsalt näpuveas, mis saab kindlasti parandatud, nii et ühing ennistatakse.