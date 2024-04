Tunnustati kirikukellade helisemapanijat

Viljandi Jaani kirikus on 28 eri kõrgusel kella võimelised esitama erinevaid meloodiaid, neid on võimalik programmeerida ja telefonist käivitada. Viljandi senine praost Marko Tiitus sõnas, et Eestis rohkem selliseid kirikukellade paigaldajaid ei ole, ka orelimeistreid ja hooldajaid on ülivähe. "Ta on väga hea, korrektne ja sõbralik koostööpartner, tema töö on õnnistuseks paljudele kirikutele," kõneles Tiitus.